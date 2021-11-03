Картины на коже: художница украшает себя выразительными рисунками тушью
Источник:My Modern Met
Девушка из Дубая украшает свою кожу изящными рисунками цветов. Свои боди-арты она исполняет тушью – все работы художницы временные.
Художница Ранда Хаддадин создает цветочные композиции на своей коже. Временные татуировки тушью совмещают красочные букеты, портреты и геометрию.
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Хаддадин работает в технике боди-арта – художница использует только цветную тушь, чтобы украсить свое тело.
Что такое боди-арт?
В переводе с английского body art – это искусство украшать тело. К боди-арту относятся татуировка, пирсинг, роспись хной и непосредственно рисунки на теле.
Самая распространенная разновидность боди-арта – боди-пейнтинг (рисование по телу). Его считают менее вредной техникой – рисунки можно легко смыть без вреда для кожи. Этот тип в основном носит развлекательный характер – часто рисунки делают детям на лице.
Как художница рисует свои картины: смотрите видео
Хаддадин любит экспериментировать с изображениями на коже. Некоторые ее произведения похожи на настоящие картины, а некоторые выглядят как эскизы карандашом. Девушка сочетает каллиграфию, рисунок и живопись – это позволяет создавать уникальные изображения.
Для рисунков художницы есть только одно полотно – ее тело.
Моя работа – это мой визуальный дневник,
– пишет художница на своем сайте.
Работы Хаддадин не остались незамеченными – за творчеством художницы следят почти 200 тысяч подписчиков в инстаграме.
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Девушка сотрудничает со всемирно известными модными брендами: Dior, Yves Saint Laurent и Armani. Ее работы представлял журнал Vogue и бренды Valentino и Roberto Cavalli.
Ранда Хаддадин, создательница замечательных рисунков / Фото Ранды Хаддадин