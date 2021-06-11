Камень, ножницы, бумага: история самого популярного способа разрешения споров и секреты победы

Игру "Камень, ножницы, бумага" все мы знаем с детства под разными названиями. "Чу-ва-чи", "Цу-е-фа", "Ю-зе-фа" – самые популярные из них. Невозможно даже представить, сколько серьезных и игривых споров было решено с ее помощью.

Развлечения 24 рассказывают разные варианты правил и интересные факты об игре "Камень, ножницы, бумага". Откуда она походит и как в нее выиграть – читайте в материале.

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"Камень, ножницы, бумага" – история

Родиной этой игры считают Китай. Письменные упоминания об игре "Шоушилин", которая очень напоминает современную "Камень, ножницы, бумага" появились на рубеже 16 и 17 веков. В нее играли военачальники династии Хань во время банкетов. Дословно "Шоушилин" можно перевести как "команды рукой".

Подобные варианты встречались и в других странах. В частности, в Японии были популярны игры "Дзян-кен" и "Ян-Дзянь", которые также предусматривали определенные движения руками и пальцами.

Правила игры



Жесты в игре "Камень, ножницы, бумага" / Фото из википедии

Чаще всего "Камень, ножницы, бумага" используют для жеребьевки – чтобы определить, кто первым или последним будет выполнять определенное действие.

В наиболее распространенном варианте игры все участники собираются в круг и сжимают кулаки. Кто-то один или все игроки вместе вслух говорят "Камень – Ножницы – Бумага" или любую другую фразу на 3 слова или слога. Во время этого принято качать кулаками.

На третий счет каждый игрок показывает рукой один из трех знаков – "камень" (рука сжата в кулак), "ножницы" (указательный и средний палец) или "бумага" (выпрямленная кисть). Победителя определяют по правилам:

"ножницы" бьют (разрезают) "бумагу";

"бумага" бьет (накрывает) "камень";

"камень" бьет (ломает) "ножницы".

Когда игроки показывают одинаковые жесты объявляется ничья, а партию переигрывают. Если в игре принимают участие более двух людей, о методах определения победителя договариваются заранее. Чаще всего в таких случаях играют "на выбывание", пока не останется один победитель, или же зачисляют выигрыш нескольким участникам.



Определение победителя в игре / Схема из википедии

Существует множество вариантов, в которых используют больше жестов – от 4 до 30. В Украине довольно популярный вариант с "колодцем" (кольцо из пальцев). Он топит "камень" и "ножницы", но проигрывает "бумаге", которая его накрывает.

Стратегии выигрыша



Как выиграть в "Камень, ножницы, бумага" / Фото Unsplash

Конечно, результат игры "Камень, ножницы, бумага" – это дело случая. Однако, есть некоторые психологические приемы, которые могут помочь победить соперника. Попробуйте использовать эти советы, когда будете играть в следующий раз:

крикните вслух название какого-то жеста, но покажите другой – это озадачит других игроков. Например, крикните "Ножницы", но вместо этого покажите "камень" или "бумагу";

спокойно скажите название элемента, и покажите его – этот прием полностью противоположный предыдущему, но также действенный. Пока соперник думает, что его обманывают, – вы побеждаете;

обычно в следующий раз после проигрыша игрок показывает другой жест, и наоборот – если участник показал "камень" и выиграл, скорее всего, он его повторит.

"Камень, ножницы, бумага" в поп-культуре

Игра "Камень, ножницы, бумага" довольно популярна не только в детских компаниях, но и в массовой культуре – книгах, фильмах и сериалах:

Главные герои телесериала "Сверхъестественное" чаще всего решаются споры с помощью "Камень, ножницы, бумага".

В культовом сериале "Друзья" была особенная версия игры. К ней добавили "огонь" – его показывали двигая пальцами, и пакет с водой – этот жест выглядит, как "камень".

Но самой популярной эта игра стала в телесериале "Теория большого взрыва". Его главные герои также использовали нестандартный вариант игры под названием "Камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок".

Правила игры в "Теории большого взрыва": смотрите видео

В компьютерной игре The Sims с помощью "Камень, ножницы, бумага" решают вопросы "жизни и смерти". Когда один из героев умирает, другой может попытаться вернуть его к жизни и сыграть в игру со Смертью. Если он победит – Смерть воскресит другого сима, если проиграет – все останется как было. А в случае ничьи умерший воскреснет, но станет зомби.

В книге "Жизнь дается лишь дважды" Яна Флеминга в "Камень, ножницы, бумага" играют Джеймс Бонд и Тигр.

Интересные факты об игре

Несмотря на то, что эта игра не является видом спорта, по всему миру ежегодно проводят огромное количество чемпионатов и турниров по "Камень, ножницы, бумага". Самый большой из них состоялся 17 августа 2014 в Индианаполисе, США. 2950 участников позволили этому событию попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Соревнования по "Камень, ножницы, бумага": смотрите видео

В 2005 году всемирно известные аукционные дома Christie's и Sotheby's с помощью "Камень, ножницы, бумага" разыграли между собой право на продажу коллекции картин Пикассо, Ван Гога и Сезанна стоимостью 20 миллионов долларов, когда владелец Такаси Хасияма не смог выбрать самостоятельно. Победителем стал Christie's и впоследствии получил несколько миллионов долларов комиссии за продажу картин.

В 2018 году на матче Женской Суперлиги в Великобритании у судьи не было монеты для жеребьевки, поэтому капитаны команд определили, кто будет делать первый ход, сыграв в "Камень, ножницы, бумага". Из-за этого судью отстранили на 3 недели.

Крупнейший выигрыш за победу в "Камень, ножницы, бумага" составил 50 тысяч долларов. Его получил Шон Сирс, который не планировал участвовать в соревновании, но в конце концов сделал это и победил 300 соперников за вечер.

В 2013 году японские ученые представили робота, который всегда побеждает человека в "Камень, ножницы, бумага". Он считывает даже незначительные движения руками.

Японский робот, который всегда выигрывает в игре: смотрите видео