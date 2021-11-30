Несколько десятков павлинов поселились в городке, и, похоже, не собираются его покидать. Птицы, которых подкармливали местные жители, стали проблемой для Трейси – они сорят, шумят и пугают прохожих.
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Птицы пришли в город с молочной фермы, которая расположена неподалеку. Ферма закрылась еще 10 лет назад и павлины нашли себе новое место жительства.
Павлины гуляют по улицам города и пугают американцев: смотрите видео
По словам очевидцев, птицы собираются на лужайках возле домов, опорожняются на подоконники жителей, кричат и громко топают на крышах.
Они живут слишком близко к людям. Если вы чем-то их не устроите, они будут бросаться на вас,
– отметила почтальон Кори Марзетт.
Местные жители, которые кормили павлинов, не догадывались, что птицы станут серьезными нарушителями покоя.
Сейчас около 30 бесстыжих птиц пугают людей.