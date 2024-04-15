Ученые раскрыли числа, которые помогут выиграть в лотерею

Принято считать, что выигрыш в лотерею - это полная случайность. Однако ученые так не думают. Согласно новому исследованию, существуют числа, которые скорее всего, принесут вам победу в лотерее.

Так, эксперты считают, что самый счастливый номер лотереи – 28.

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Рейтинг самых удачных чисел

Эксперты по азартным играм JustGamblers проанализировали числа, которые появились во всех предыдущих розыгрышах популярных лотерей: Powerball, Mega Millions, The Big Game, Hot Lotto и Lucky for Life. Согласно результатам исследования, чаще всего выпадают числа:

28 – выпадает со средней частотой 201,4;

16 и 39 занимают второе и третье место со средней частотой 200,6 и 199 соответственно;

а вот популярный номер 47 – с частотой всего 138

С другой стороны, самыми неудачными числами в американской лотерее оказались:

46,

43,

41,

44.

Это захватывающе видеть такую четкую закономерность в пятерке самых несчастливых чисел, при этом это статистика за 40 лет. Это может быть связано с тем, что значительная часть игроков использует значимые даты как свои числа, а это означает, что если выпали числа, старше 31 года, скорее всего, будет меньше победителей, поэтому высокие цифры считаются счастливыми,

– сказал соучредитель JustGamblers Магнус Боберг.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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