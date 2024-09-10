Как в фильмах ужасов: как выглядит заброшенный парк развлечений, что отпугивает туристов

Парк развлечений Ho Thuy Tien во Вьетнаме постигла печальная судьба. Его закрыли всего через несколько месяцев после открытия. Сейчас он превратился в "жуткий город-призрак".

А среди аттракционов, разрушающихся, по слухам, затаились крокодилы.

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Где расположен заброшенный парк развлечений

Парк Ho Thuy Tien славится своей потрясающей природной красотой. Его построили более 2 десятилетия назад за огромную сумму в 2,2 миллиона фунтов стерлингов. И на момент открытия (в 2004 году) он был завершен лишь наполовину.

Несмотря на поддержку городского совета по туризму, руководство сразу же столкнулось с проблемами, несмотря на многообещающий приток посетителей в самом начале. Уже через несколько месяцев после открытия парк закрыли. Множество горок проржавели и заросли сорняками. Над окрестностями также возвышается жуткая статуя дракона, что навевает жуткую атмосферу.



Заброшенный парк развлечений / Фото Alberto Prieto



Парк развлечений Ho Thuy Tien / Фото Alberto Prieto

Какова дальнейшая судьба парка

В 2023 году местные власти обнародовали планы по реконструкции парка, сделав его пригодным для кемпинга и снова превратив его в туристическую достопримечательность.

Справка. По данным сайта Вьетнамской туристической среды, парк расположен примерно в 10 километрах от города Хюэ, население которого составляет около 650 000 человек.

Председатель городского народного комитета Во Ле Нхат призвал Центр зеленого парка Хюэ и соответствующие городские подразделения поддерживать и улучшать ландшафт, модернизировать инфраструктуру и обеспечить основные условия для открытия аквапарка. Он надеется, что в парке появятся живописные места для кемпинга и фотографирования, и в итоге он станет привлекательным для семейного отдыха.