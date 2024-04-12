Как сделать вечер с друзьями веселым и интересным, играя в “УНО” – читайте в материале Развлечения 24.

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История возникновения "УНО"

Игра "УНО" была создана в 1971 году Мерлом Роббинсом, который был парикмахером из Огайо (США). Идея создания игры пришла к нему во время игры с друзьями в традиционную итальянскую карточную игру Crazy Eights. Роббинс решил упростить правила и сделать игру более увлекательной. Сначала игру изготавливали и продавали в домашних условиях, но со временем она приобрела популярность, и Роббинс продал права на игру компании International Games, которая позже стала частью Mattel.

Правила игры

Игра рассчитана на 2 – 10 игроков, каждый из которых получает 7 карт. Цель игры – первым избавиться от всех карт на руках. Игровой процесс состоит из нескольких раундов. В центре игроков раскладывается одна открытая карта, а остальные карты становятся колодой.

Игроки по очереди кладут карту с руки на открытую карту, при этом карта должна совпадать по цвету или номеру с верхней картой открытого стопа. Если игрок не может выбросить карту, он должен взять одну из колоды.

В игре есть специальные карты, такие как:

  • смена направления,
  • пропуск хода,
  • взятие двух карт,
  • изменение цвета
  • +4 (эта карта заставляет следующего игрока брать четыре карты).

Когда у игрока остается одна карта, он должен выкрикнуть "УНО!", что предупреждает остальных игроков о приближении конца игры. Если игрок не говорит "УНО" и другой игрок успевает это заметить первым, то первый игрок должен взять две карты.


Как играть в "УНО" / Фото Unsplash

Особенности игры

Основной особенностью УНО является ее универсальность и мобильность. Игра быстро настраивается и не требует много места, что делает ее идеальной для путешествий.

Стратегии выигрыша

  • Сохранение специальных карт: Используйте специальные карты стратегически, чтобы максимально усложнить жизнь соперникам или выбраться из сложных ситуаций.
  • Контроль цветов: Попробуйте контролировать цвет, доминирующий на столе, выкладывая карты, которые заставят других игроков брать дополнительные карты из колоды.
  • Внимание к картам соперников: Следите за количеством карт, которые остались у соперников, и используйте это знание для планирования своих ходов.

Как мы видим, УНО – это легко изучаемая, игра, но требующая стратегического мышления и психологической остроты. Она предлагает не только веселье и развлечения, но и возможность для друзей и семьи посоревноваться в дружеской обстановке