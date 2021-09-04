К 20-летию ленты: в Новой Зеландии выпустили почтовые марки и открытки за "Властелином колец"

Почтовые марки и открытки по фильму "Властелин колец: Братство кольца" начали выпускать в Новой Зеландии. Это признание того, что картина стала значительной частью истории, культуры и идентичности страны.

В этом году исполняется 20 лет со дня выхода ленты Питера Джексона "Братство кольца", первого из трилогии "Властелин колец". Чтобы отпраздновать это событие, почта Новой Зеландии выпустила шесть новых марок вдохновленных фильмом.

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После выхода фильма на экраны в 20201 году Почта Новой Зеландии поддержала оригинальный кинопроект, выпустив в то время серию марок. Они продавались по всему миру, и пользовались большой популярностью. Это вдохновило почту снова вернуться к этой идее.

Иллюстрации марок, на которых изображены любимые персонажи и сцены из "Братства кольца", вручную нарисовала Саша Лис. Она была дизайнером всех фильмов Питера Джексона по "Властелину колец", а также работала над марками, которые были выпущены в 2001 году.

В двадцатилетнюю годовщину первого фильма мы снова выпускаем специальный выпуск марок "Властелин колец", работая с художницей Сашей Лис. Она работала над фильмами и над нашим первым выпуском марок двадцать лет назад,

– рассказал руководитель отдела почтовых марок и коллекционирования Новой Зеландии Энтони Харрис.

В Новой Зеландии выпустили почтовые марки и открытки за "Властелином колец" / Фото NZ Post

В комплект входят шесть марок и открыток, на которых изображены ключевые сцены из "Братства кольца":

Путешествие начинается. В районе Шира в деревне Хоббитон проживают хоббиты Бильбо и Фродо Бэггинс.

В районе Шира в деревне Хоббитон проживают хоббиты Бильбо и Фродо Бэггинс. Прячась от черного всадника. Прячась в дупле среди корней дерева, Фродо и его друзья уклоняются от посланника Мордора

Прячась в дупле среди корней дерева, Фродо и его друзья уклоняются от посланника Мордора Гарцующий пони. Когда начинается их поиск, Фродо и его друзья-хоббиты Сэм, Пиппин и Мерри пьют эль в Гарцующем пони в Бри, где они впервые встречаются с Арагорном.

Когда начинается их поиск, Фродо и его друзья-хоббиты Сэм, Пиппин и Мерри пьют эль в Гарцующем пони в Бри, где они впервые встречаются с Арагорном. Полет на фьорд . После того, как Фродо ранен, эльфийская принцесса Арвен скачет с ним на своем коне через прерии и лес к безопасной реке.

. После того, как Фродо ранен, эльфийская принцесса Арвен скачет с ним на своем коне через прерии и лес к безопасной реке. Мост Хазад-Дум. Момент фильма происходит в подземном лабиринте Копей Мории, где Гэндальф возвращается и кричит: "Ты не пройдешь" огнедышащему Балрогу.

Момент фильма происходит в подземном лабиринте Копей Мории, где Гэндальф возвращается и кричит: "Ты не пройдешь" огнедышащему Балрогу. Ворота Аргоната. Путешествуя по реке Андуин на трех лодках, Братство проходит мимо двух гигантских каменных изваяний, охраняющих северную границу Гондора.

Иллюстрации рисовала Саша Лис / Фото NZ Post



Марки выпустили в двадцатилетнюю годовщину первого фильма / Фото NZ Post



Фильм является важной составляющей истории, культуры и самобытности Новой Зеландии / Фото NZ Post

Почтовые марки и открытки по фильму "Властелин колец" начали выпускать в Новой Зеландии / Фото NZ Post

Создав эти марки почта Новой Зеландии также отдает должное влиянию, которое оказали фильмы.

Эти марки подтверждают, что этот культовый фильм теперь является важной составляющей истории, культуры и самобытности Новой Зеландии,

– говорит Энтони Харрис.

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