Йельский университет оцифровал и опубликовал сотни редких книг из коллекции Бейнеке

Новую цифровую платформу, на которой выложены материалы из коллекции редких книг, открыла библиотека Йельского университета. На платформе представлены многочисленные рукописи, Библия Гутенберга, первое фолио Шекспира и тому подобное.

Для улучшенного просмотра в январе 2021 года цифровые коллекции библиотеки Йельского университета были переведены на новую платформу. Для просмотра на сайте библиотеки доступно более миллиона оцифрованных страниц.

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И это еще не все – на платформу планируют добавлять еще больше материалов. Ведь в фонде библиотеки Бейнеке собрано более 500 тысяч книг, несколько миллионов рукописей, исторические материалы, которые документируют человеческое самовыражение и жизненный опыт

В открытом доступе, в частности, находятся самые известные издания библиотеки редких книг и рукописей Бейнеке:

Сервис работает бесплатно. Однако часть оцифрованных материалов будет доступна только для студентов и преподавателей университета.

Что известно о библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке

Библиотека была построена в 1963 году за проектом Гордон Буншафт на деньги семьи Бейнеке в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. Это крупнейшее в мире здание, которое полностью отдано под хранение редких изданий и манускриптов. Сбор редких рукописей в Йельском университете начался в 1701 году, когда десять Министров собрались, чтобы основать колледж в колонии Коннектикут.



Коллекция библиотеки считается одной из самых представительных в мире.

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