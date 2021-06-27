Элизабет Олсен стала Дейенерис: нейросети заменили героиню Эмилии Кларк из "Игры престолов"

Элизабет Олсен – Мать Драконов? Благодаря технологии DeepFake все возможно.

С помощью нейронных сетей видеоблогер stryder HD представил актрису Элизабет Олсен в образе Дейенерис Таргариен из сериала "Игра престолов". Автор заменил лицо Эмилии Кларк, которая играла Мать Драконов, на лицо Олсен, используя технологию DeepFake.

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В недавнем интервью изданию THR звезда киновселенной Marvel рассказала, что проходила прослушивание на главную роль в сериале "Игра престолов". Она хотела сыграть Дейенерис Таргариен. По словам Элизабет "это было ужасно".

Я проходила прослушивание с ассистентом директора по кастингу в маленькой комнате в Нью-Йорке, где на меня была направлена только камера, и читали сценарий. Я произносила реплики Кхалиси, когда она вышла из огня. Это было ужасно. Мне не перезвонили,

– вспомнила актриса.

Вдохновившись интервью Олсен, блогер создал этот ролик, в котором показал, как могла бы выглядеть Элизабет в роли Дейенерис.

В этой концепции deepfake я превратил популярную актрису, которая играет ведьму Скарлетт из кинематографической вселенной Marvel, в саму Королеву драконов! Я надеюсь, что вам всем понравится,

– заявил блогер.

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