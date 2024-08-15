Эксперты смогли расшифровать 4000-летние таблички с пророчеством

Речь идет о 4 глиняных табличках, найденных в Ираке более 100 лет назад. Текст предсказывает падение цивилизаций и царей, а также передает приметы, связанные с лунными затмениями.

Подробнее об этом написали авторы исследования Эндрю Джордж и Дзюнько Танигучи.

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О чем говорится в табличках

В текстах говорится о смерти царя, болезни, что повлечет хаос, нашествие саранчи, гибель скота и падение "великого войска".

Таблички, вероятно, были написаны во времена Вавилонской империи, которая существовала примерно с 1890 г. до н.э. до 224 г. н.э. Исследователи говорят, что люди в то время верили, что знаки на небе размещены богами как предупреждения о будущем тех, кто живет на земле.

Те, кто советовал царю, наблюдали за ночным небом и сверяли свои наблюдения с академическим корпусом текстов о небесных явлениях,

– добавили исследователи.

NASA отмечает, что древние цивилизации были искусными в предсказании затмений и позаботились о том, чтобы назначить "запасных" царей, которые бы взяли на себя основное бремя божьего гнева. Настоящий монарх остался невредимым, чтобы гарантировать непрерывность государственной политики.