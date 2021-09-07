Японская художница делает из картона невероятно реалистичные скульптуры

Обычно картонные упаковки после использования попадают на свалку. А вот японская художница Монами Оно делает их предметом своего творчества.

Она создает из картона невероятно детализированные скульптуры, вполне раскрывая его нетрадиционную красоту. Говорит, что делает только такие статуи, которыми хотела бы украсить свой дом.

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Случайно обнаружила свои способности

Страсть к картонным скульптурам у Монами Оно зародилась примерно 10 лет назад еще во время учебы в колледже.

еще во время учебы в колледже. Выполняя задание, она сделала что-то похожее на велосипед.

Картонное творение настолько всем понравилось, что это вдохновило девушку развивать свои способности.

С тех пор ее работы пользуются большой популярностью и экспонировались не только в галереях Японии, но и далеко за рубежом.

Она также продает свои скульптуры частным коллекционерам. Цены варьируются от 100 тысяч до 1,5 миллиона японских иен (примерно 25 - 370 тысяч гривен).



Робот / Фото с инстаграма Монами Оно



Картонная картина / Фото с инстаграма Монами Оно

Как художница делает картонные фигуры

В своем творчестве Монами полна популярной культурой – от роботов-аниме и моделей танков до пушек в натуральную величину, музыкальных инструментов и гигантских ручных часов. Все они безупречны и очень детализированы.



Гигантский наручные часы / Фото с инстаграма Монами Оно



Танк / Фото с инстаграма Монами Оно

Но ее талант еще больше поражает, если узнать, как она создает свои шедевры. В отличие от других художников, Монами не делает чертежей, она просто берет картон и сразу рисует на нем эскиз. Затем художница вырезает детали и формирует скульптуру с помощью клея и воды.



Саксофон / Фото с инстаграма Монами Оно



Старинный автомобиль / Фото с инстаграма Монами Оно

И хотя произведения Монами экологически чистые, сама художница говорит, что они не имеют никакого послания. Женщина просто делает то, что ей нравится, и в конечном итоге ориентируется только на свой вкус.



Стакан / Фото с инстаграма Монами Оно



Мотоцикл / Фото с инстаграма Монами Оно



Персонаж аниме / Фото с инстаграма Монами Оно