В Японии пытались спасти тонущую женщину: она оказалась секс-куклой

В японском городе Хатинохе спасательная команда водолазов, медиков, полицейских и пожарных пыталась спасти человека, тело которого заметили в воде прохожие. Но в конце концов "утопленница" оказалась резиновой секс-куклой.

Блогер Танака Нацуки стала свидетелем этого. Она рассказала, что кукла плавала на поверхности воды, и издалека было легко спутать ее с человеком. Девушка была уверена, что снимает настоящую спасательную операцию, пока секс-игрушку не вытащили из воды.

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Кажется, кто-то неправильно понял, и позвонил властям, поэтому приехали машины полиции, пожарной и скорой. К счастью, надувную куклу успешно спасли,

– написала блогер в твитере.

Другой очевидец спасения секс-куклы призвал людей утилизировать свой мусор должным образом. "Это, конечно, смешно. Но не для спасательных служб", – сказал он.

Это уже не первый случай, когда надувную куклу принимают за человека. В 2018 году в американском штате Огайо кто-то нашел "тело" у местного парка. Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили, что это была надувная кукла в мусорном пакете.