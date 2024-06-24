Японец установил мировой рекорд, вырастив самый "пушистый" клевер в мире

Японец, по имени Йошихару Ватанабе попал в Книгу рекордов Гиннеса. Все из-за того, что смог вырастить клевер с наибольшим количеством листьев в мире.

На его стебле было аж 63 листочка, что является абсолютно уникальным случаем.

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Известно, что 45-летний Йошихару выращивает клевер в своем саду с 2012 года. Это растение нравилось ему еще с детства.

По поверью, пятилистник приносит даже больше счастья тому, кто его нашел, чем четырехлистник. По этой логике, рекордный клевер с 63 листьями, который вырастил Йошихару Ватанабе, должен был бы сделать его самым счастливым человеком в мире,

– говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.



Японец вырастил самый "пушистый" клевер в мире / Фото с сайта Книги рекордов Гиннеса

Как мужчине удалось вырастить такой клевер

Йошихару рассказал, что каждый раз, когда видел четырехлистник, пятилистник или семилистник возле рисовых полей или в парках, он брал его домой. Как-то уже во взрослом возрасте он нашел 20-листовый клевер в своем саду. Тогда мужчина решил установить мировой рекорд.

Предыдущий рекорд по наибольшему количеству листьев на клевере был установлен в 2009 году другим японцем, Шигео Обарой из города Ханамаки, который вырастил клевер с 56 листьями.

Чтобы побить этот рекорд, Йошихару Ватанабе начал активно работать над опылением клевера. Кроме того, что он позволил клеверу опыляться естественным образом, он еще и вручную опылял те растения, что имели больше всего листьев.

К 2020 году мужчине удалось вырастить клевер с 49 листьями, а в 2021 году он получил клевер с 55 листьями и вплотную приблизился к мировому рекорду, но потом что-то пошло не по плану. Мужчина никак не мог увеличить количество листьев.

В конце концов, в какой-то момент ему удалось вырастить растение, на котором было более 60 листьев. Йошихару осуществил свое желание и попал в Книгу рекордов.