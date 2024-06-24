Японец установил мировой рекорд, вырастив самый "пушистый" клевер в мире
Источник:Книга рекордов Гиннеса
Японец, по имени Йошихару Ватанабе попал в Книгу рекордов Гиннеса. Все из-за того, что смог вырастить клевер с наибольшим количеством листьев в мире.
На его стебле было аж 63 листочка, что является абсолютно уникальным случаем.
Смотрите также Американец построил огромный Lego-город, использовав более миллиона деталей
Известно, что 45-летний Йошихару выращивает клевер в своем саду с 2012 года. Это растение нравилось ему еще с детства.
По поверью, пятилистник приносит даже больше счастья тому, кто его нашел, чем четырехлистник. По этой логике, рекордный клевер с 63 листьями, который вырастил Йошихару Ватанабе, должен был бы сделать его самым счастливым человеком в мире,
– говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.
Японец вырастил самый "пушистый" клевер в мире / Фото с сайта Книги рекордов Гиннеса
Как мужчине удалось вырастить такой клевер
Йошихару рассказал, что каждый раз, когда видел четырехлистник, пятилистник или семилистник возле рисовых полей или в парках, он брал его домой. Как-то уже во взрослом возрасте он нашел 20-листовый клевер в своем саду. Тогда мужчина решил установить мировой рекорд.
Чтобы побить этот рекорд, Йошихару Ватанабе начал активно работать над опылением клевера. Кроме того, что он позволил клеверу опыляться естественным образом, он еще и вручную опылял те растения, что имели больше всего листьев.
К 2020 году мужчине удалось вырастить клевер с 49 листьями, а в 2021 году он получил клевер с 55 листьями и вплотную приблизился к мировому рекорду, но потом что-то пошло не по плану. Мужчина никак не мог увеличить количество листьев.
В конце концов, в какой-то момент ему удалось вырастить растение, на котором было более 60 листьев. Йошихару осуществил свое желание и попал в Книгу рекордов.