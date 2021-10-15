Изрезанную "Девочку с воздушным шаром" Бэнкси продали в 18 раз дороже предыдущей цены

В 2018 году работа "Девочка с воздушным шаром" известного анонимного художника Бэнкси получила всемирную популярность после того, как ее едва не уничтожил установленный автором потайной шредер. И вот через три года картина вернулась на лондонский аукцион Sotheby's.

"Любовь в мусорном баке" – такое название носит сейчас произведение искусства. Покупатель, который приобрел работу в 2018 году, рассудил, что трюк Бэнкси добавит привлекательности картине, и сохранил работу. Поэтому эта полууничтоженная картина вновь появилась на рынке – по заявленной цене, более чем в четыре раза выше начальной.

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В четверг, 14 октября 2021 года, картина Бэнкси с новым названием "Любовь в мусорном баке" была продана на аукционе Sotheby's за рекордную для художника сумму. За лот отдали в 18 раз больше, чем три года назад (1,1 миллиона фунтов стерлингов) – 18,6 миллиона фунтов стерлингов (около 25,4 миллиона долларов).

Прошло почти три года с одного из самых остроумных моментов в искусстве перформанса в этом веке, который вошел в историю аукционов. Было крайне увлекательно следить за путешествием этой теперь легендарной картины и в итоге снова увидеть ее в нашем зале, предложить ее сегодня в той самой комнате, где она была создана художником,

– завили в Sotheby's.

Кто такой Бэнкси Андерграундный художник, работающий с 1990-х годов. Он соблюдает анонимность и о его личности почти ничего не известно. Художник известен своим необычным сатирическим уличным стилем и острыми комментариями на общество и политику в его работах.

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