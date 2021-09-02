Инженер делает каверы известных хитов, используя звуки старых приборов: эпические видео

Финский инженер Томми, который является автором Device Orchestra, использует старые бытовые и промышленные приборы, чтобы создать каверы известных хитов. Электронными артистами он руководит с помощью микроконтроллера и собственных навыков программирования.

Своих будущих участников Device Orchestra он часто находит в центрах утилизации. Чтобы придать устройствам человеческий облик, инженер наклеивает им глаза, а иногда даже надевает на них костюмы.

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Кавер "Sweet Dreams"

Томми обычно публикует новое видео каждые 2 недели. В недавно опубликованном ролике оркестр приборов сделал кавер на почтенный хит 1982 года "Sweet Dreams" группы "Eurythmics". Выступают 2 электрические зубные щетки, 3 автомата для кредитных карт, тостер, утюг и электрическая пишущая машинка.

В этом видео вы видите осциллограф, который показывает некоторые электрические импульсы, проходящие через шаговый двигатель. Он приводит в движение головку пишущей машинки,

– объясняет инженер.

Смотрите видео кавера "Sweet Dreams"

Другие песни

Хит Imagine Dragons "Believer" выполняют электрическая зубная щетка, контроллер PS2, тостер, пишущая машинка, утюг и 2 автомата для кредитных карт.

Кавер "Believer" в исполнении Device Orchestra: смотрите видео

Для исполнения гимна Финляндии Томми "пригласил" в сауну четыре электромобильные зубные щетки. В оркестре также исполняет свою величественную партию печатная машинка, к которой прикреплен черпак с водой. Когда наступает черед, он наклоняется и выливает воду на разогретые в духовке камни.

Смотрите видео, как оркестр приборов исполняет гимн Финляндии

Чтобы создать знаковую тему "Императорского похода" "Звездных войн", Томми запрограммировал тостер, пишущую машинку и зубные щетки.

Приборы имитируют тему из "Звездных войн": смотрите видео