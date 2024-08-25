Как на самом деле выглядел Иисус Христос: новые технологии воссоздали лицо

Итальянские ученые с помощью современных технологии, показали, как на самом деле мог выглядеть Иисус Христос. За основу они взяли изображением на Туринской плащанице.

В исследовании им помог искусственный интеллект Midjourney.

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Как мог выглядеть Иисус

На полученных снимках Иисус изображен с длинными волосами, бородой, а также ранами на лице и по всему телу, которые указывают на ужасные смертельные испытания.



Как мог выглядеть Иисус / Фото Daily Express

Что известно о Туринской плащанице

Этот артефакт еще издавна вызывает споры у верующих. Сторонники настаивают на том, что видят на ткани четкий отпечаток лица Иисуса Христа. Скептики вместо этого называют ее не иначе, как средневековой мистификацией.

В 1908-х годах благодаря радиоуглеродному анализу ученые установили, что плащаницу изготовили в 1300-х годах. Однако доктор Либерато де Каро поставил это под сомнение и, используя широкоугольное рассеивание рентгеновских лучей, попытался доказать, что ткань точно соответствует образцу со знаменитой осады Масады в 55-74 гг. н.э.

Плесень и бактерии, колонизирующие текстильные волокна, а также грязь и углеродсодержащие минералы, такие как известняк, прилипающие к ним в промежутках между волокнами, бывает трудно полностью устранить на этапе очистки образца. Это может исказить датировку,

– убежден он.

Интересно! Ватикан, в свою очередь, не достиг консенсуса относительно легитимности реликвии, но выдающиеся деятели церкви, такие как Папа Иоанн Павел II и Папа Франциск, назвали Туринскую плащаницу "чудодейственным артефактом".