Более 100 художников и 3 года работы: Гаррисона Форда шокирующе омолодили для "Индианы Джонса"

Фильмы об Индиане Джонсе вызывают восхищение не только из-за фантастического сюжета, но и из-за непревзойденного актерского состава. Одним из любимых персонажей многих есть доктор Джонс, которого пришлось существенно омолодить для новой части фильма.

Как известно, к моменту съемок пятой части "Индианы Джонса" исполнителю главной роли Гаррисону Форду было уже 80 лет.

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Над проектом работало более 100 художников

Омолодить его было непросто, однако для настоящих профи нет ничего невозможного. Чтобы искусственно омолодить археолога с кнутом, команде Industrial Light and Magic понадобилось более 100 художников, работавших над визуальными эффектами. Была использована техника на основе машинного обучения под названием ILM FaceSwap.

Цифровое омоложение не ново для команды видеоэффектов Industrial Light and Magic, которая уже использовала его в таких фильмах, как "Человек-муравей и Оса": Квантомания" и "Ирландец". Однако супервайзеры VFX Витерст и Роберт Виверы признали, что "Индиана Джонс и Реликвия судьбы" было сложной задачей.

Мы знали, что должны были использовать все инструменты, которые у нас уже были, и разработать новые,

– сказал Витерст Уивер.

К примеру, команда Industrial Light and Magic использовала кадры из предыдущих фильмов "Индианы" как справочный материал для машинного обучения и создала полностью компьютерную 3D-модель главы Гаррисона Форда узкой формы. Но это еще не все: Форд выполнил всевозможные выражения лица.

Затем художники комбинировали разные технологии, чтобы добиться желаемого результата. Во время съемок команда также использовала дополнительные камеры для получения достаточного количества эталонного материала для дальнейшего создания 3D-копии головы Гаррисона Форда.

Что известно о фильме "Индиана Джонс и Реликвия судьбы"

Сам Гаррисон Форд остался доволен тем, как выглядел молодой Инди в новом фильме.

Пятая лента об археологе Индиане Джонсе появилась на больших экранах в конце июня. Состарившегося Индиану Джонса посещает его крестная дочь, втягивая в поиски реликвии Архимеда, механизма, способного перемещать во времени. За этим механизмом охотятся нацисты, с которыми археолог боролся в молодости, и теперь дело его жизни и сама история оказываются в опасности.