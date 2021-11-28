Художник вырезает бумажную архитектуру: фото удивительных скульптур

Датский скульптор превращает обычные листы бумаги в руины зданий и сказочные замки. Художник исследует магическое превращение плоского листа в объемные фигуры, вырезая материал и формируя его в величественные здания.

Питер Каллесен живет в датском городе Морси и творит искусство из белой бумаги. Его работы – отражение архитектуры, не выдержавшей давление времени.

К теме Бумажные доспехи: художник создает средневековых персонажей в стиле оригами

Руины из листов удивляют своей детализацией и оригинальностью.

Что известно о художнике Каллесен начал свою творческую деятельность в 1997 году. Помимо работ из бумаги художник создает монопечати и литографии и сказочную тематику. Произведения мужчины выставляются во многих странах мира – Дании, США, Китае, Норвегии, Швеции и Великобритании. Большинство своего творчества художник посвящает бумаге – он делает скульптуры разных размеров и форм.

"Вавилонская башня" / Фото Каллесена

Каждая работа Каллесена объединяет тонкий и податливый материал и мощь, которя присутствует в исторических зданиях.

Мои скульптуры – это напоминание о том, что когда-то было, и что даже такой материал, как камень, может изменяться и разрушаться,

– рассказал Каллесен.

"Маленькие руины колонн" / Фото Калессена

В своем творчестве мужчина не ограничивается только архитектурой. Каллесен также создает сюрреалистические фигуры людей, одежды и явлений, превращая бумагу в личный перформанс. Свои работы художник публикует на своей странице в инстаграме.

"Цена перья" / Фото из инстаграма Каллесена

Произведения художника / Фото Калессена

Произведения художника / Фото Калессена

Произведения художника / Фото Калессена

Произведения художника / Фото Калессена

Больше о Питере Каллесене: смотрите видео