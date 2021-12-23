Художник создает впечатляющие скульптуры из стеклянных пластин: завораживающие фото
Источник:Сolossal
Немецкий художник и скульптор работает со стеклом в необычной технике. С помощью тонких стекол художник создает невероятные 3D-объекты, которые меняются в зависимости от ракурса.
Вильфрид Грутенс размещает яркие фактурные узоры внутри прозрачного стекла. Его скульптуры создают волшебные иллюзии – может показаться, что творение Грутенса – это бактерии и микроорганизмы, которые застряли в смоле.
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Художник создает детальные фигуры с помощью множества тонких стеклянных панелей, которые формируют рисунки.
Скульптуры художник делает из слоев стекла / Фото Норберта Хейла
Сжимая сотни плоских пластин, Грутенс образует очаровательные скульптуры. Геометрические узоры и симметрия создают неповторимый эффект глубины и объема фигур, а многослойность позволяет взглянуть на рисунки в стекле с разных ракурсов – если спереди скульптура выглядит как 3D-модель, сбоку она может быть совершенно плоской.
Детальные скульптуры Грутенса / Фото Норберта Хейла
Своими рисунками по стеклу я заполняю прозрачные геометрические пространства, визуальные исследования которых создают удивительные вариации в формах. Различные ракурсы мазков кисти открывают зрителю новые перспективы в пространстве объекта,
– написал Грутенс на своем сайте.
Скульптуры из стеклянных пластин / Фото Норберта Хейла
Что известно о художнике
В 15 лет Грутенс научился реставрировать старинные витражи. Через 4 года он решил путешествовать по миру, играть музыку и почувствовать культуру Азии и Южной Америки, прежде чем в конце концов вернуться к работе со стеклом. В 1988 году он получил диплом ремесленника в Мюнхене, а в следующем году открыл собственную мастерскую в Клеве, где до сих пор работает.
Его работы демонстрируются на художественных выставках уже несколько десятилетий.
Как выглядят скульптуры художника с разных ракурсов: смотрите видео