Художник создает безумные фотоколлажи, которые могут рассмешить любого: лучшие работы
12 декабря 2021 , 12:01Читати новину українською
Источник:инстаграм selftasy
Турецкий художник Семих Иджи развлекает и смешит сеть своим творчеством. Он делает это с помощью забавных фотоколлажей, в которых совмещает совершенно неожиданные вещи.
Чтобы получить столь точный и забавный результат, мало быть отличным мастером фотошопа. Это дело требует еще и огромного воображения и фантазии, чтобы находить общие детали в противоречивом. Можно с уверенностью сказать, что у Семиха такие черты есть. Это доказывают и 13 тысяч подписчиков, которые следят за творчеством художника в его инстаграме.
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