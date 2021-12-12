Художник создает безумные фотоколлажи, которые могут рассмешить любого: лучшие работы

Турецкий художник Семих Иджи развлекает и смешит сеть своим творчеством. Он делает это с помощью забавных фотоколлажей, в которых совмещает совершенно неожиданные вещи.

Чтобы получить столь точный и забавный результат, мало быть отличным мастером фотошопа. Это дело требует еще и огромного воображения и фантазии, чтобы находить общие детали в противоречивом. Можно с уверенностью сказать, что у Семиха такие черты есть. Это доказывают и 13 тысяч подписчиков, которые следят за творчеством художника в его инстаграме.

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