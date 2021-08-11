Художник рисует абсурдные комиксы с тонким юмором, которые развеселят кого угодно: фото

Картинки, которые не несут смысловой нагрузки и создаются для того, чтобы веселить людей, рисует канадский карикатурист. Его комиксы содержат абсурдность, иронию, черный юмор и гарантированно поднимут настроение.

Джозеф Новак – 34-летний канадский иллюстратор, живущий в Берлине. С 2012 года он рисует карикатуры и комиксы, которые состоят из одной части – одной картинки. Рисование этих иллюстраций стало повседневным упражнением для художника – он начинает каждый свой день с кофе и свежего комикса. Свои работы Джозеф публикует на своем сайте и на странице в Инстаграме.

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Джозефа очень интересуют различные формы визуального творчества, поэтому он находит юмор для своих комиксов в самых глупых и самых случайных ситуациях. Его провокационные работы разбавляют серость будней и цепляют необычные аспекты черного юмора. И никогда нельзя угадать, что в комиксах будет дальше, ведь в его абсурдной параллельной вселенной возможно все. Их нужно смотреть, улыбаться, ведь наш мир и так слишком серьезен.

Мне нравятся глупости,

– пишет Джозеф в своем профиле в Инстаграме.

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