Хотел получить эффектные фото: мужчина застрял в жерле пушки – курьезное видео

В Стамбуле мужчина хотел сделать эффектное фото и удивить своих друзей. Он залез в жерло пушки времен Османской эпохи и попал в заголовки газет по всей Турции и за ее пределами, ведь не смог выбраться оттуда.

В столице Турции, Стамбуле, мужчина, имя которого неизвестно, во вторник, 21 сентября, во время прогулки залез внутрь пушки на площади Барбарос в районе Бешикташ. Залез и каким-то образом застрял внутри исторического оружия. Прохожие помогали ему выбраться, однако все попытки были неудачными.

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Поэтому пришлось вызывать спасателей. Пожарным удалось спасти мужчину после того, как они облили его специальным маслом. Согласно сообщениям спасателей, жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

В итоге мужчина получил то, к чему так стремился – спасательная операция была сфотографирована проходившими мимо людьми. В результате инцидент стал популярной темой в социальных сетях.

Мужчина застрял в жерле пушки: курьезное видео

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