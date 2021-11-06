Хирург тротуаров: художник превращает разбитые дороги в произведения искусства

Французский художник заполняет выбоины на дорогах волшебными мозаиками. Благодаря художнику дефекты городского пространства играют новыми красками и поднимают настроение яркими цветами.

Художник из Лиона по имени Эмемем меняет представление о недостатках на тротуарах – мужчина украшает неприятные выбоины разноцветными мозаиками.

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В своих произведениях Эмемем вдохновляется японской техникой кинцуги.

Что такое кинцуги Эта техника – японский метод ремонта керамических изделий. Японцы очень трепетно относятся к чашам и вазам, поэтому даже если они разбились, их восстанавливают с помощью кинцуги. Керамические фрагменты склеиваются, а недостающие частицы шпаклюются разноцветными красками и клеем. К лаку, который скрепляет изделие, обычно добавляется золотой или другой металлический порошок.

Художник разрезает материалы на крошечные кусочки и вкладывает их в выбоины, создавая удивительные рисунки. Свое искусство Эмемем назвал "флак" – с французского "flaque" означает лужу или заплату.



Произведения-мозаики художника / Фото из инстаграма Эмемем

На создание художественных трещин художник тратит огромный запас времени и терпения.

Моя работа – это история города и разбитой мостовой. Вот грузовик с овощного рынка оторвала кусок асфальта, а вода размыла тротуар. Эти маленькие истории становятся флаками,

– рассказал Эмемем.

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Художник уже успел поработать в Генуе, Турине, Флоренции и Лионе. Свои работы он публикует на странице в инстаграме. За его творчеством следят более 90 тысяч подписчиков.



Художник встраивает мозаики в разбитые тротуары / Фото из инстаграма Эмемем



Художник встраивает мозаики в разбитые тротуары / Фото из инстаграма Эмемем

Художник встраивает мозаики в разбитые тротуары / Фото из инстаграма Эмемем



Художник встраивает мозаики в разбитые тротуары / Фото из инстаграма Эмемем