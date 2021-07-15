Хедлайнеры Comic Con Ukraine – создатели саундтрека к игре Witcher 3: что еще будет на фестивале

Самый большой украинский фестиваль гик-поп-комьюнити Comic Con Ukraine вновь собирает любителей комиксов, манги, манхвы, аниме, игр, фильмов, сериалов, косплея и кей-попа. Фестиваль пройдет 4 – 5 сентября на Арт-заводе "Платформа" в Киеве.

В этом году организаторы предлагают посетителям очень крутые развлечения. Польский коллектив Percival, который следует благодарить за саундтрек к культовой игре Witcher 3: Wild Hunt, дефиле четвероногих в костюмах персонажей Dog Cosplay, первое живое выступление блогера Eileen – и это лишь маленькая часть программы Comic Con Ukraine 2021.

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Percival – хедлайнеры первого дня Comic Con Ukraine 2021

Польский фолк-метал коллектив Percival принял участие в создании 9 из 35 саундтреков игры The Witcher 3: Wild Hunt. Даже название группы образовалось от имени персонажа из серии книг о Ведьмаке – гнома Персиваля Шуттенбаха. Percival впервые выступят в Украине с уникальным музыкальным шоу The Wild Hunt Live.

Percival на Comic Con Ukraine 2021: смотрите видео

Выступления коллектива отличаются невероятной атмосферой, яркими сценическими образами и исключительным звучанием. Музыканты играют не только на современных инструментах, но и на тех, что уже давно стали историей – мандолине, византийской лире, давуле, бодхране, дарбуке и других.

4 сентября все посетители Comic Con Ukraine смогут услышать легендарный саундтрек к игре Witcher 3: Wild Hunt и альбом Równonoc, который отметили специальным призом Golden Record в Польше. Тираж этой пластинки превысил 15 тысяч экземпляров.

Eileen – музыкальный сюрприз Comic Con Ukraine 2021

Блогер Елена Андросова, больше известная как Eileen, делает украиноязычные каверы на композиции из сериалов "Ведьмак", "Игра престолов", игры "Скайрим" и другие. Песни в ее авторском переводе стали хитами и собирают сотни тысяч просмотров. На Comic Con Ukraine 2021 девушка впервые выступит вживую со своим кавер-проектом.

Eileen настолько популярна во всем мире, что южноафриканский артист The Kiffness, известный своим "мяукающим" треком Alugalug Cat пригласил ее к масштабному "Международному симфоническому мэшапу". В его рамках музыканты из разных стран дополнили "кошачий" хит звуками виолончели, укулеле, флейты, а также барабанами, гитарой, лоу-вистлом и вокалом. Елена стала единственной украинкой, которую пригласили сотрудничать.

Eileen – Киньте гріш Відьмакові: смотрите видео

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Крупнейший гик-маркет



Каждый посетитель сможет найти что-то для себя / Фото Comic Con Ukraine

Comic Con Ukraine собрал почти 100 тематических магазинов со всех уголков Украины. Фестиваль поддерживает отечественных хенд-мейд производителей, поэтому в этом году для них выделено особенно много места.

На маркете можно найти изделия в стиле стимпанк, расписанные вручную светильники, атрибутику для косплея, очки, как у Тони Старка, волшебную палочку, как у Гарри Поттера и украшения, как у эльфийки Арвен, самый большой стенд коллекционных фигур, комиксы и арт-буки на украинском и английском языках и многое другое.

Cosplay та Cover Dance-шоу с призом 100 000 гривен



Cosplay & Cover Dance Show на фестивале/ Фото Comic Con Ukraine

Это именно те развлечения, что ассоциируются с конвенцией у многих людей и без которых фестиваль невозможно себе представить. В ход идут яркие костюмы, парики, грим и макияж – все, чтобы быть похожими на любимых героев.

В этом году участники будут иметь возможность не просто творчески реализоваться и получить признание публики, но и побороться за звание лучшего и призовой фонд. Заявку на участие можно подать до 1 августа.

Территория pet-friendly – Dog Cosplay: Comic Con Ukraine



Dog Cosplay / Фото Comic Con Ukraine

Dog Cosplay – это не только весело проведенное время с четвероногими друзьями, но и возможность пройти по красной дорожке, переодевшись вместе с ними в любимых героев. Так Comic Con хочет привлечь внимание людей к проблемам бездомных животных.

В пет-зоне каждый желающий может приобрести яркую одежду и игрушки для любимца, обратиться к профессиональному грумеру, пообщаться с зоопсихологами, получить консультацию по адопции и забрать котика или собачку к себе, подарив животному дом. Принять участие и узнать больше о правилах Dog Cosplay можно по ссылке.

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Арт-аллея "Супергерои и сортировка" от участников Аллеи Художников



Аллея Художников / Фото Comic Con Ukraine

Украинская конвенция комиксов в рамках сотрудничества с ОО "Україна без сміття" продолжит сортировать мусор. Особенностью нынешней инициативы станет сбор средств на нужды новой сортировочной станции. Для этого организаторы привлекают художников, которые создадут работы на тему "Супергерои и сортировка", которые впоследствии воплотятся в отдельной линейке мерча.

Кроме того, каждый сможет научиться правильно сортировать мусор и получить консультацию от еко-волонтеров. Все, что будет отсортировано во время фестиваля, поедет на переработку.

Принципы конвенции

Социальная ответственность – один из важнейших принципов конвенции. С 2021-го года Comic Con Ukraine начинает сотрудничество с еще одной благотворительной инициативой – проектом "Мама, посади дерево", занимающемся посадкой деревьев по всей Украине. На Comic Con Ukraine каждый сможет приобрести мерч проекта, деньги с продажи которого пойдут на посадку деревьев.

Цель этой инициативы – выполнение мирового плана по восстановлению лесов. Проект замечателен еще и тем, что объединяет семью с помощью общественно полезного дела и учит детей с детства ценить природные ресурсы.