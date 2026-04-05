Апрельский релакс: кто из знаков зодиака должен сменить темп уже сейчас

Всем нам периодически нужно делать паузы от бесконечных дел и забот и погружаться в отдых. Для каждого он может быть своим: активным, спокойным, творческим, разноцветным или монохромным. В апреле смена темпа просится для 3 знаков зодиака.

Апрель предлагает каждому знаку свой темп: до 19 апреля Солнце в Овне призывает Козерогов к домашнему уюту и "гнездованию", тогда как Близнецы в это время могут наслаждаться пиком своей популярности и социальными мероприятиями, пишет Astro Style. Однако уже после 19 апреля энергия меняется, открывая период для активного отдыха у одних и глубокого восстановления сил у других.

Стрелец



Согласно астрологическому прогнозу, до 19 апреля вы будете находиться в ежегодном гедонистическом цикле, поэтому это лучшее время для развлечений, игривых приключений и творчества. Астрологи советуют инвестировать в свой стиль и позволять себе удовольствие, на которые вы заслуживаете.

Однако уже после 19 апреля характер отдыха должен измениться: до 24 апреля вместо калорийных бранчей стоит выбирать велопрогулки и уделить время детоксу от социальных сетей, чтобы восстановить внутренний баланс.

Козерог



До 19 апреля, пока Солнце находится в Овне, наступает время для ежегодной передышки. Астрологи советуют замедлиться, поскольку вы достигнете большего, делая меньше. Рекомендовано посвятить это время "гнездованию", уходу за собой и домашнему уюту: чтению книг, просмотру сериалов и приготовлению новых блюд.

Поскольку с 9 апреля по 18 мая Марс может принести напряжение в дом, вы можете направить эту энергию в физическую активность или массаж. 17 апреля стоит немного зайти в тень для эмоционального восстановления и заботы о себе.

Близнецы



Первая половина месяца (до 19 апреля) больше способствует социальному отдыху: астрологи советуют развлекаться в кругу друзей, посещать авангардные культурные мероприятия, творческие мастер-классы или частные галереи. Однако настоящее время для восстановления сил наступает с 19 апреля, когда Солнце входит в знак Тельца и ваш двенадцатый дом отдыха.

В этот период вам рекомендуется замедлить темп, избегать чрезмерных нагрузок и посвятить время одиночеству и размышлениям. Для эффективного релакса и снятия стресса астрологи советуют попробовать звуковые медитации, детокс или ароматерапию.