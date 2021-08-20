Головоломки в стиле "Искать и находить" в очередной раз подвергают испытанию ваши навыки наблюдения. Нужно быть внимательным, чтобы найти спрятанную деталь на яркой иллюстрации.

Головоломка, составленная голландским производителем нижнего белья Hunkemöller, нуждается в вашем полном внимании. Задача проста – нужно найти среди рядов бюстгальтеров женские трусики в количестве одной штуки.

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Надеемся, поиск детали из женского нижнего гардероба подарит миллионы увлекательных минут, а может и часов.



Головоломка недели: заметите ли вы трусики, спрятанные среди бюстгальтеров / Фото Daily Mail

Если ваши поиски зашли в тупик, ловите дружеский намек-подсказку.



Головоломка недели / Фото Daily Mail

Присмотритесь к бретелкам одного из бюстгальтеров – они ведут себя крайне подозрительно!



Заметите ли вы трусики, спрятанные среди бюстгальтеров / Фото Daily Mail

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