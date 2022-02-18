Когда дело доходит до зонтиков, может оказаться, что люди где-то их потеряли или забыли. Бывает и такое, что после того, как эту важную вещь одолжили друзьям – они забывают ее вернуть.

Исследование, которое заказала компания Great Ormond Street Hospital children's Charity, показало, что зонтик является одним предметов, который люди теряют чаще всего. Задача головоломки, которую подготовили для своих читателей Развлечения 24, – раскрыть наблюдательные способности.

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По заказу британского отеля Premier Inn, дизайнеры подготовили интересную головоломку. На картинке многолюдной уличной сцены спрятали один зонтик. Этакий экспресс-тест на бдительность и внимательность – можете ли вы найти его, в оживленной толпе.

Головоломка недели: весна близко, а с ней и дожди – готовьте зонты, если найдете их / Фото Daily Mail

Уверены, что вы нашли зонтик.

Головоломка недели / Фото Daily Mail

Но на всякий случай, держите картинку-отгадку.

Весна близко, а с ней и дожди – готовьте зонты, если найдете их / Фото Daily Mail