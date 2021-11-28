Хто з нас не любить вирішувати головоломки. Хтось надає перевагу математичним рівнянням, а хтось ілюстраціям з прихованими об'єктами.

Гергей Дудаш – венгерский иллюстратор, рисующий головоломки с картинками, в которых спрятаны крошечные детали. Художник публикует свои работы на своем сайте, в социальных сетях и в книге. Эти милые яркие и иногда немного сложные загадки – хорошее развлечение как для взрослых, так и для детей.

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Где-то здесь среди курочек притаились 4 петушка, кроме того – художник решил усложнить задачу, и спрятал среди домашних птиц яблоко. Подсказка – оно красное!

Головоломка недели: сверхсложное задание – найдете ли вы четырех петушков и яблоко / Фото The Dudolf

Головоломка недели / Фото The Dudolf

​Предыдущая Головоломка недели: проверьте свои навыки концентрации и найдите пустую чашку за 12 секунд

Если вам все-таки не удается найти все объекты, как всегда ответ внизу. Просто прокрутите колесо мышки.

Сверхсложное задание – найдете ли вы четырех петушков и яблоко / Фото The Dudolf