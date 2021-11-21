До одного из самых ожидаемых праздников года – Рождества – осталось не так много времени. И нужно успеть подготовиться.

Головоломки в стиле "Ищи и находи" от венгерского художника Гергея Дудаша – это развлечение, которое заключается в том, чтобы найти на изображениях скрытые вещи. Его иллюстрации мгновенно становятся вирусными и молниеносно распространяются в социальных сетях.

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Известный иллюстратор накануне любых праздников всегда радует своих поклонников новыми вызовами, и предлагает загадки, которые характеризуют предстоящее событие.

В следующем ярком и детализированном изображении, которое призвано обмануть глаз, Гергей Дудаш предлагает найти рождественский носок и шляпу Санты, которые скрыты среди различных предметов, связанных с Рождеством. Поэтому настройте свои навыки концентрации и подробно рассмотрите каждую часть иллюстрации.



Головоломка недели: Рождественский вызов – найдете ли вы носок и шляпу Санты / Фото The Dudolf

Небольшая подсказка! И шляпа Санты, и рождественский носок, которые вам нужно найти, красные, поэтому сосредоточьтесь на поиске предметов именно этого цвета.



Головоломка недели / Фото The Dudolf

Предыдущая Головоломка недели: проверьте свои навыки концентрации и найдите пустую чашку за 12 секунд

Так где же были наряды Санты? На следующем изображении представлен ответ.



Рождественский вызов – найдете ли вы носок и шляпу Санты / Фото The Dudolf