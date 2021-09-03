На работу выходить через 15 минут, а второй носок неизвестно где? Возможно его съел монстр стиральной машинки? Или он лежит где-то между разбросанных предметов гардероба: шапок, топов, брюк и тому подобного?

Новую головоломку в стиле "Ищи и находи" представила британская компания по производству бытовой техники AEG. Для решения этой загадки нужна вся концентрация.

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Новая задачка предлагает обнаружить носок без пары, прячущийся в куче яркой одежды. Авторы головоломки специально изобразили на иллюстрации одежду разных цветов и узоров. А все для того, чтобы сбить искателей с толку.

Головоломка недели: иллюстрация, которая взята из жизни – где мой второй носок / Фото Daily Mail

Рекорд поиска – 35 секунд. Вы находили когда-нибудь носок за такое время?



Головоломка недели / Фото Daily Mail

Хорошо, вот где отгадка!

Иллюстрация, которая взята из жизни – где мой второй носок / Фото Daily Mail

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