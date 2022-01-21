Головоломка недели: дело не из простых – отыщите и посчитайте звезды в море снежных шаров

Среди графических головоломок на внимательность бывают такие, справиться с которыми получается не у всех. Развлечения 24 делятся загадкой, которая заставит многих почесать свои затылки.

Гергей "Dudolf" Дудаш – известный венгерский художник, создавший одни из самых популярных визуальных головоломок. На страницах в социальных сетях он поделился очередной загадкой и предложил своим поклонникам найти ответы.

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На этот раз на иллюстрации он изобразил группу пингвинов среди моря снежных шаров, которые содержат внутри разные фигуры. Любителям головоломок в стиле "ищи и находи" необходимо отыскать шары с белыми и желтыми звездочками. Сможете ли вы найти их все?

Головоломка недели: попробуйте отыскать звездочки в море снежных шаров / Фото The Dudolf

Если вы так и не нашли звездочки или нашли не все – ниже опубликована иллюстрация с разгадкой.

Головоломка недели / Фото The Dudolf

Еще одна Головоломка недели: сверхсложное задание – найдете ли вы четырех петушков и яблоко

Но это будет не очень интересно – попробуйте таки отыскать их самостоятельно!

Попробуйте отыскать звездочки в море снежных шаров / Фото The Dudolf