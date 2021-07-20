Гигантская человеческая голова в небе над Токио напугала японцев: жуткие фото и видео

Недавно, 16 июля, жителей японского Токио поразил жуткий арт-объект, повисший в небе над городом. Весь день огромный серый воздушный шар в виде человеческой головы одновременно восхищал и пугал горожан.

Это произошло за неделю до начала Олимпийских игр в Токио в рамках Токийского фестиваля. Проект реализовали силами городского совета и трех японских художников. Его назвали Masayume, что означает "вещий сон" или "мечта, которая становится реальностью". Это название выбрали неслучайно.

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Участница команды Харука Коджин увидела во сне огромное лицо, которое парило в воздухе. Это произошло еще когда она училась в средней школе, но видение вдохновило ее в будущем воплотить увиденное в реальность.

Подготовка началась еще в 2019 году. Прежде всего команде нужно было выбрать человека, чье лицо разместят на шаре. Для этого устроили онлайн-кастинг, заявки на участие в котором прислали более тысячи людей со всего мира. Среди кандидатов были и младенцы, и люди, старше 90 лет. Личность выбранной модели не разглашают.



Огромная голова над Токио / Фото Kozo Kaneda

Воздушный шар размером с 7-этажный дом появился над парком Йойоги в 6 утра. Когда улицы Токио начали заполняться людьми, прохожие были сильно удивлены и напуганы гигантской головой, что смотрела на них с высоты. Социальные сети переполнились фото и видео.