Це відбулося за тиждень до початку Олімпійських ігор у Токіо в рамках Токійского фестивалю. Проєкт реалізували силами міської ради та трьох японських художників. Його назвали Masayume, що означає "віщий сон" або "мрія, яка стає реальністю". Цю назву вибрали невипадково.

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Учасниця команди Харука Коджин побачила уві сні велетенське обличчя, що літало в повітрі. Це сталося ще коли вона навчалася у середній школі, але видіння надихнуло її в майбутньому втілити побачене в реальність.

Підготовка розпочалася ще у 2019 році. Насамперед команді потрібно було обрати людину, чиє обличчя розмістять на кулі. Для цього влаштували онлайн-кастинг, заявки на участь в якому надіслали понад тисяча людей з усього світу. Серед кандидатів були і немовлята, і люди, старші за 90 років. Особу обраної моделі не розголошують.



Велетенська голова над Токіо / Фото Kozo Kaneda

Повітряна куля розміром з 7-поверховий будинок з'явилася над парком Йойогі о 6 ранку. Коли вулиці Токіо почали заповнюватися людьми, перехожі були неабияк здивовані та налякані гігантською головою, що дивилася на них з висоти. Соціальні мережі переповнилися фото та відео.