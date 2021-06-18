Гамлет в Лос-Сантосе: геймер устраивает театральные представления в GTA Online – видео

Автор ютуб-канала Rustic Mascara решил не просто развлекаться в игре GTA Online, но и популяризировать творчество Уильяма Шекспира в кругах геймеров. Он устраивает театральные спектакли по пьесам английского драматурга прямо во время игрового процесса.

Испытать свою идею геймер решил без свидетелей. Видео начинается с того, что его персонаж стоит в водоеме по шею и читает первые строки известного монолога Гамлета "Быть или не быть".

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Постепенно он выходит из воды и останавливается на берегу, продолжая декламировать Шекспира. Герой выполняет соответствующие движения и размахивает разбитой бутылкой. Поскольку других игроков поблизости нет, он драматично заканчивает свое выступление.

Монолог "Быть или не быть" в GTA Online: смотрите видео

Первая попытка была удачной, и ютубер продолжил устраивать свои перформансы. В следующий раз он решил попробовать прочитать монолог в кругу других игроков. Учитывая специфику игры он предусмотрительно объяснил всем, что собирается делать и попросил не убивать его до окончания, но персонаж умирает еще до начала представления.

Затем он все же успел начать монолог "Последнее время – а почему, я и сам не знаю...", и даже продержался около полуминуты до того, как его снова убили. Третья попытка также не удалась. В конце концов завершить свое выступление он смог только с четвертого раза.

Монолог Гамлета в GTA: смотрите видео

Третье видео ютубер снял в довольно соответствующей локации – на сцене амфитеатра. На этот раз он заручился поддержкой партнера, и они разыграли диалог стражей Бернардо и Франсиско. Чтобы не повторять свои прошлые ошибки, актер сам стрелял в других игроков, чтобы завершить сцену.

Диалог Бернардо и Франсиско в GTA Online: смотрите видео

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