Перехватывает дыхание от страха: мужчина бросил за борт круизного лайнера камеру GoPro

Греческий фотограф Одиссеас Фроилан решил провести интересный эксперимент и посмотреть, что же происходит за бортом круизного лайнера.

Для этого он выбросил свою камеру за борт и снимал все, что происходит в течение нескольких часов.

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Соответствующее видео он загрузил на ютуб еще в ноябре 2021 года. И с тех пор оно стало вирусным: семиминутный семиминутный ролик собрал 8 миллионов просмотров.

Что удалось снять

Ролик начинается с того, что Фроилан выбрасывает свою камеру GoPro с судна. Сразу же можно увидеть разнообразных рыб, плавающих вокруг, прежде чем камера в конце концов падает на дно океана вместе с корабельным якорем.

Оказавшись на морском дне, GoPro движется вокруг, чтобы показать, как живется существам, населяющих дно океана. Затем все становится намного интереснее, когда ролик переходит к ночным кадрам. Темнота добавляет определенной жуткости и мимо камеры проплывает несколько акул.

Мужчина бросил за борт круизного лайнера камеру GoPro: смотрите видео

Реакция соцсетей

Невероятное видео оставило любителей природы одновременно потрясенными и напуганными: