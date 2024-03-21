Что посмотреть в кино на выходных: киноновинки, которые вы не можете пропустить

В четверг, 21 марта, в кинотеатрах Украины обновили киноафишу. Поэтому вы можете посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

Если вы до сих пор не знаете, чем заняться на выходных, читайте материал Развлечения 24.

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"Дикое сердце"

Жанры: драма, приключения, семейный

11-летней Анне тяжело дается переезд из города в деревню. Но однажды она встречает неукротимого коня, по имени Дикое Сердце, с которым она чувствует почти магическую связь. Вскоре жизнь Дикого Сердца оказывается под угрозой, поскольку безжалостные конокрады нацелились на его табун. Анне решает спасти лошадей самостоятельно и узнает, что рядом с ней уже есть настоящие друзья.

Трейлер фильма "Дикое сердце": смотрите видео

"Зеленая граница"

Жанр: драма

Коварными и болотистыми лесами, составляющих так называемую "зеленую границу" между Беларусью и Польшей, беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза. Белорусская пропаганда заманивает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС. В этой скрытой войне переплетаются жизни новоиспеченной активистки Юлии, молодого пограничника Яна и семьи сирийских беженцев.

Трейлер фильма "Зеленая граница": смотрите видео

"Охотники за привидениями: Ледяная империя"

Жанры: фантастика, экшн

Продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной Охотников за привидениями! Новое и старое поколение "Охотников" должно объединить усилия, чтобы противостоять угрозе невиданных масштабов и спасти мир от второго Ледникового периода!

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Ледяная империя": смотрите видео

"Проклятая Дева"

Жанр: ужасы

Сесилию, женщину глубокой веры, тепло приветствуют в живописной итальянской деревне, где ей предлагают место в прославленном монастыре. Но для Сесилии становится понятно, что ее новое здание скрывает в себе мрачные и ужасные тайны.

Трейлер фильма "Проклятая Дева": смотрите видео