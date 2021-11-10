С фигурками героев: Lego выпустит новый конструктор из серии "Звездные войны"

В ассортименте Lego есть немало конструкторов, посвященных культовой киновселенной "Звездные войны", и вскоре он пополнится еще одним набором. Компания анонсировала выпуск конструктора четырехногой боевой машины AT-AT.

В набор также войдут 9 миниатюрных фигурок персонажей "Звездных войн". Среди них – Люк Скайуокер, генерал Вирс, 2 пилота AT-AT и 4 штурмовика с командиром.

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Набор состоит из 6785 деталей. Размеры четверонога в готовом виде – 62 сантиметра в высоту, 24 сантиметра в длину и 69 сантиметров в ширину. Такая инсталляция в интерьере сразу же будет привлекать внимание и радовать глаз.





Набор состоит из 6785 деталей / Фото Lego





В комплекте – 9 фигурок персонажей / Фото Lego

Конструктор, в лучших традициях Lego, оснащен движущимися частицами. Ножки AT-AT, пушки и люк для сбрасывания бомб двигаются. Внутри модели боевой машины достаточно места, чтобы вместить целый отряд, а именно 40 мини-фигурок и 4 спидер-байка, 2 из которых есть в наборе. Благодаря такому комплекту поклонники франшизы смогут воспроизвести легендарную сцену из ленты "Звездные войны: Империя наносит ответный удар".





AT-AT от Lego оснащен подвижными частями / Фото Lego

Внутри помещаются 40 мини-фигурок и спидер-байки / Фото Lego





Lego AT-AT станет интересным дополнением интерьера / Фото Lego

Набор поступит в свободную продажу уже 26 ноября. Его цена – 800 долларов (более 20 тысяч гривен).