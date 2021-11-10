У набір також увійдуть 9 мініатюрних фігурок персонажів "Зоряних воєн". Серед них – Люк Скайвокер, генерал Вірс, 2 пілоти AT-AT та 4 штурмовиків з командиром.

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Набір складається з 6785 деталей. Розміри чотиринога у готовому вигляді – 62 сантиметри у висоту, 24 сантиметри у довжину та 69 сантиметрів у ширину. Тож така інсталяція в інтер'єрі одразу ж привертатиме увагу та тішитиме око.





Набір складається з 6785 деталей / Фото Lego





У комплекті – 9 фігурок персонажів / Фото Lego

Конструктор, у кращих традиціях Lego, оснащений рухомими частинками. Ніжки AT-AT, гармати та люк для скидування бомб рухаються.всередині моделі бойової машини достатньо місця, щоб вмістити цілий загін, а саме 40 мініфігурок та 4 спідер-байки, 2 з яких є у наборі. Завдяки такому комплекту шанувальники франшизи зможуть відтворити легендарну сцену зі стрічки "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь".





AT-AT від Lego оснащений рухомими частинами / Фото Lego

Усередині поміщаються 40 мініфігурок та спідер-байки / Фото Lego





Lego AT-AT стане цікавим доповненням інтер'єру / Фото Lego

Набір поступить у вільний продаж вже 26 листопада. Його ціна – 800 доларів (понад 20 тисяч гривень).