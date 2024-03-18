Фермеры вырастили самую большую голубику в истории: как выглядит ягода-рекордсменка

На австралийской ферме удалось вырастить голубику-рекордсменку. Урожай установил новый мировой рекорд по версии Книги рекордов Гиннеса.

Гигантский плод собрали на ферме в Коринде на побережье Нового Южного Уэльса.

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Как выглядит голубика

Самая большая ягода имеет ширину 39,31 миллиметра и вес 20,4 грамма, что примерно в 10 раз превышает средний вес голубики. Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что голубика из Коринди является самой большой в мире, превзойдя предыдущий рекорд в 1,23 раза. Предыдущий рекорд принадлежал ягоде, выращенной в Западной Австралии в 2020 году.



Голубика-рекордсменка / Фото Costa Group/Facebook

Известно, что эта голубика относится к новому сорту Eterna. Несмотря на то, что плоды большие, они не имеют абсолютно никаких недостатков по качеству и вкусу, как можно было бы ожидать при разработке сорта голубики премиум-класса.

Мы всегда стремимся разрабатывать новые сорта, которые улучшают имеющиеся стандарты и отвечают меняющимся требованиям клиентов,

– заявил международный менеджер по садоводству Costa Berries Джордж Джессетт.

Команда говорит, что пока не готова употреблять или продавать эту ягоду голубики. Сейчас она заморожена в холодильнике.

Ранее мужчина из Британии поймал в искусственном озере Чу-Вэлли рекордно большую рыбу. Ее вес составил почти 22 килограмма. Если этот факт подтвердит Британский комитет по регистрации рекордов, то улов Уотсона побьет предыдущий рекорд.