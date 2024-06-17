50 лет спустя: фермер вернул свои ценные часы после того, как их съела корова

Британский фермер после 50 лет таки смог получить обратно свои ценные часы Rolex. Их он носил еще в 1974 году. До того, как часы съела корова.

Как рассказал сам фермер – 95-летний Джеймс Стил – однажды ремешок на часах ослаб и одна из его коров съела драгоценность.

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И хотя фермер долгое время считал, что часы сами "появятся", однако этого так и не произошло. Мужчина принял это и купил себе новый Rolex.



Фермер вернул свои ценные часы / Фото Daily Star

Часы удалось раскопать и вернуть Стилу только после того, как металлоискатель Лиам Кинг попросил разрешения на сканирование поля. В конце концов именно тогда мужчина и получил свои старые часы обратно.

Я никогда не думал, что увижу их снова,

– рассказал фермер.

В ответ на вопрос, готов ли он снова одеть свои часы, мужчина сказал, что это невозможно. Он объяснил, что ремонт часов будет стоить "целое состояние", поэтому он согласен просто получить их на память.



Как выглядят часы / Фото Daily Star

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