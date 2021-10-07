Фанаты в восторге: в трейлере "Дома Дракона" показали легендарный кинжал из "Игры престолов"

Стриминговый сервис HBO опубликовал первый трейлер сериала "Дом Дракона" – приквела "Игры престолов", в котором уже открылись некоторые сходства и пересечения этих двух историй. Самые внимательные поклонники вселенной Джорджа Мартина заметили в трейлере знаменитый валирийский кинжал, которым Арья Старк убила Короля Ночи.

Кинжал оказался в Алисенты Хайтауэр – героини Оливии Кук. Она пробегает мимо толпы, держа его в руках.

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Трейлер сериала "Дом Дракона": смотрите видео

История легендарного кинжала

Этот кинжал несколько раз появлялся на экранах за всю историю "Игры престолов". Впервые зрители увидели его еще в первом сезоне, когда неизвестный мужчина пытался с его помощью убить Брана Старка.



Родрик Кассель держит кинжал в первом сезоне / Кадр из сериала "Игра престолов"

Сир Родрик Кассель, один из людей Старков, заметил, что это оружие является чрезвычайно редким и качественным. Кинжал выполнен из валирийской стали – очень дорогого металла, выкованного в Эссосе с помощью магии и заклинаний.

В следующий раз кинжал появился в сериале уже в седьмом сезоне. Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец передал его Брану. Тот, в свою очередь, отдал клинок Арье, а она, воспользовавшись им, убила Короля Ночи в восьмом сезоне.

Арья Старк убивает Короля Ночи кинжалом в "Игре престолов": смотрите видео



Кроме того, изображение этого кинжала было в книге, которую в седьмом сезоне читал Сэм Тарли. Там было указано не только то, что его лезвие изготовлено из валирийской стали, но и то, что рукоять выполнена из драконьего стекла. Эти два материала являются единственными известными в "Игре престолов" как те, что способны убить Белых Ходоков.



Кинжал в книге Сэма Тарли / Кадр из сериала "Игра престолов"

Теперь кинжал показали в трейлере "Дома Дракона". Пока неясно, станет ли он одним из связующих две истории звеньев, или будет всего лишь приятным напоминанием об "Игре престолов".

Что известно о сериале "Дом Дракона" "Дом дракона" – 10-серийный приквел сериала "Игра престолов", экранизация книги Джорджа Р. Р. Мартина "Пламья и кровь".



События сериала происходят в Вестеросе за 200 лет до событий "Игры престолов". В центре сюжета – гражданская война "Танец дракона", причиной которой стал кризис в отношениях между двумя ветвями дома Таргарьенов – предков Дейнерис.



Съемки сериала начались в апреле 2021 года, а премьера запланирована на 2022 год. "Дом дракона" – 10-серийный приквел сериала "Игра престолов", экранизация книги Джорджа Р. Р. Мартина "Пламья и кровь".События сериала происходят в Вестеросе за 200 лет до событий "Игры престолов". В центре сюжета – гражданская война "Танец дракона", причиной которой стал кризис в отношениях между двумя ветвями дома Таргарьенов – предков Дейнерис.Съемки сериала начались в апреле 2021 года, а премьера запланирована на 2022 год.

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