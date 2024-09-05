На аукционе выставили одежду, оружие и реквизит из "Игры престолов": сколько все это стоит

Фанаты культового сериала "Игра престолов" теперь смогут приобрести ценные вещи, связанные с этой киновселенной. Среди лотов есть коричневое платье Серсеи Ланнистер, стартовая цена которого составляет 15 тысяч долларов.

Известно, что торги проведет аукционный дом Heritage и телекомпания HBO.

Смотрите также На аукционе продали самую дорогую в мире игрушку из "Звездных войн": сколько она стоит

Что можно будет приобрести на аукционе

Поклонники смогут приобрести стальной меч Джона Сноу, золотую перчатку Джейми Ланистера, кожаное платье повелительницы драконов Дейенерис Таргариен и другие ценные вещи. Известно, что аукцион запланирован на 10 – 12 октября 2024 года. Количество лотов – 900 штук, а количество предметов – 2 тысячи штук.

Аукцион охватывает почти каждого персонажа и почти каждую секунду сериала, от пилотного эпизода до финала сериала,

– объяснили на портале Heritage.

Какова стоимость лотов

Самые дешевые лоты стартуют от 500 долларов. За такие средства, например, можно приобрести полный набор кандалов и цепей, которые надевали на героев "Игры престолов". Или стать владельцем кучи фальшивых золотых слитков дома Тайрелла.

Зато самый дорогой лот – полный комплект доспехов Джейми Ланистера стоимостью 20 тысяч долларов. Также не менее ценными являются доспехи Бриены Тарт и платья Серсеи Ланнистер.

Что можно будет приобрести на аукционе / Фото Heritage