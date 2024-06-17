Фанаты в восторге: Гарри Поттер и Хагрид "зачитали" взрывной рэп о мире магии

Последняя часть киноистории о Гарри Поттере вышла 13 лет назад. Но фанаты этой франшизы продолжают искать новые детали и пасхалки, чтобы еще раз окунуться в этот волшебный мир магии. И настоящий подарок всем фанам сделал популярный в тиктоке аккаунт NTFLX & Drill.

В новом видео NTFLX & Drill Гарри Поттер и Хагрид "зачитали" рэп, посвященный миру магии.

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Видео быстро набрало популярность, получив тысячи просмотров и лайков, привлекая внимание фанатов как магического мира Гарри Поттера, так и поклонников современной музыки.

В этом креативном видео анимированные персонажи Гарри и Хагрид выполняют рэп на фоне сцен с культовыми моментами из фильмов о Гарри Поттере. Композиция сочетает в себе увлекательный ритм и остроумные строки, напоминающие об увлекательных приключениях в Хогвартсе и борьбе с Темным Лордом.

Гарри Поттер и Хагрид "зачитали" рэп: смотрите видео

Особой изюминкой видео являются интерактивные элементы и высококачественные анимации, которые делают видео чрезвычайно реалистичным и увлекательным. Это не только воплощает любимых персонажей в новом свете, но и демонстрирует мастерство создателей в сочетании различных жанров и стилей.

Что известно о NTFLX & Drill

Это популярный TikTok-канал, создающий оригинальные биты и анимации на основе персонажей из фильмов и телесериалов. Видео канала приобрели значительную популярность благодаря своей уникальной комбинации юмора и креативности.

На канале можно найти разнообразные видео, где, например, персонажи из "Звездных войн" или "Игры престолов" выполняют веселые треки. Одно из таких видео, где фигурирует Джон Сноу из "Игры престолов", стало вирусным благодаря своему юмористическому подходу к серьезному персонажу.