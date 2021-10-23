Если бы "Игра в кальмара" происходила в Украине: пользователи сети предлагают свои варианты игр

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" от Netflix прогремел на весь мир, собрав миллионы поклонников. Однако игры, в которые играли персонажи, для многих оказались незнакомыми и немного непонятными.

Поэтому пользователи сети на инстаграм-странице Netflix Ukraine решили пофантазировать, во что играли бы герои сериала, если бы его события происходили в Украине. В комментариях собрались как абсолютно серьезные и реальные, так и смешные и воистину украинские варианты.

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В ответ на вопрос от Netflix украинцы начали называть игры, знакомые всем нам с детства, – прятки, подоляночка, казаки-разбойники, съедобное-несъедобное. Но некоторые пользователи инстаграма включили фантазию и предложили более интересные развлечения:

"Съесть вареники, а не запачкав рожи";

"Выкопай картошку";

"Кто не скачет, тот москаль";

"Плацкарт Бахмут-Львов. Кто откроет окно – тот будет устранен";

"Бились бы пасхальными яйцами";

"Кто быстрее съест сало".

Эти варианты действительно ассоциировались бы только с Украиной, однако зрители из других стран, вероятно, не поняли бы их так же, как мы не поняли некоторые южнокорейские игры.

Что известно о сериале "Игра в кальмара" "Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021.



В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственном испытании на выживание. Им нужно сыграть в шесть детских игр. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).



Сериал стал самым успешным запуском Netflix за всю историю стримингового сервиса. За 27 дней после премьеры его посмотрели 111 миллионов зрителей. "Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021.В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственном испытании на выживание. Им нужно сыграть в шесть детских игр. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов).Сериал стал самым успешным запуском Netflix за всю историю стримингового сервиса. За 27 дней после премьеры его посмотрели 111 миллионов зрителей.

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