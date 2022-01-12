Еще не максимум: на японском аукционе огромную рыбу продали почти за 150 тысяч долларов

На традиционном новогоднем аукционе на оптовом рынке в Токио продали 211-килограммового тихоокеанского голубого тунца. За огромную рыбу заплатили огромные деньги.

Сеть ресторанов Onodera Group отдала за тунца 16,9 миллиона иен (146,3 тысячи долларов или 4 миллиона гривен). Теперь эта рыба станет ингредиентом для суши, которые будут готовить и подавать в 12 ресторанах компании по всему миру, в частности в Нью-Йорке и Шанхае.

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Он такой пухлый. Я заприметил его, как только пришел на рынок. Качество тоже было высоким,

– рассказал представитель компании Onodera Group.

Новогодний аукцион каждый раз проводят на оптовом рынке Тоеса в Токио, который считается самым большим в мире. Несмотря на то, что сумма, которую в этом году заплатили за тихоокеанского голубого тунца, впечатляет, она не является рекордной. Напротив, цена на эту рыбу падает уже третий год из-за пандемии коронавируса.

К примеру, на прошлом аукционе 208-килограммового тунца купили за 20,8 миллиона иен (180 тысяч долларов или 4,9 миллиона гривен). Рекорд был установлен в 2019 году, когда за 278-килограммовую рыбу заплатили 333,6 миллиона иен (2,8 миллиона долларов или 79,4 миллиона гривен).

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