Едва не испортили: пара за копейки купила рисунок, который оказался работой известного художника

Супруги из Великобритании случайно приобрели рисунок выдающегося художника Люсьена Фрейда, но даже не подозревали об этом. Пара, имена которой не разглашают, даже планировала использовать его как поддон для капель масла при ремонте мотоцикла.

Мужской портрет, на котором, как выяснилось позже, изображен другой художник Дэвид Доусон, британцы купили всего за 12 фунтов стерлингов (430 гривен). О его реальной ценности они не догадывались.

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Гравюра Люсьена Фрейда / Фото Daily Mail

Однажды они увидели похожие работы по телевизору в программе "Секреты музея", поэтому решили обратиться к аукционистам, чтобы проверить рисунок. Он действительно оказался одним из 46 гравюр Люсьена Фрейда.

Я был рад сообщить этой паре, что рисунок, который они купили дешевле, чем пиццу, действительно был работой, вероятно, самого известного художника-фигуратора 20 века,

– сказал искусствовед Уилл Гилдинг.

Теперь портрет Дэвида Доусона продадут на аукционе. Предварительно эксперты оценили его стоимость в 12 – 18 тысяч фунтов стерлингов (433 – 651 тысяч гривен). Несколько лет назад другую гравюру Фрейда продали в Нью-Йорке за 30 тысяч долларов (786 тысяч гривен по нынешнему курсу).