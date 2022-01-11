В Дубае построили самую большую в мире пирамиду из бокалов для шампанского: впечатляющие фото

В Дубайском отеле Atlantis The Palm построили огромную пирамиду из бокалов для шампанского, которая установила рекорд и попала в Книгу Гиннеса. Для ее создания использовали 54570 бокалов.

Команда из 6 человек из нидерландской компании Luuk Broos Events работала над строительством гигантской пирамиды высотой в 8,23 метра более 55 часов в течение 5 дней. Это достижение превзошло предыдущий рекорд той же компании, которая в 2017 году в Мадриде построила пирамиду из 50 116 бокалов.

Это интересно В честь актера Леонардо Ди Каприо назвали новый вид деревьев

Самая большая в мире пирамида из бокалов для шампанского высотой более 8 метров / Фото из фейсбука Atlantis, The Palm

Для постройки пирамиды на полу зала установили большую треугольную платформу, и команда начала заполнять ее бокалами. Когда конструкция была готова, бокалы наполнили шампанским Moet&Chandon.

Как строили самую большую в мире пирамиду из бокалов: смотрите видео



На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса указали, что конструкция была отдельно расположенной трехсторонней пирамидой, построенной из бокалов для питья, которые есть в продаже. Актом завершения попытки установки рекорда было наполнение стаканов жидкостью.

На официальной церемонии бокалы наполнили шампанским / Фото из фейсбука Atlantis, The Palm

Чтобы совершить подвиг такого масштаба, необходимо серьезное планирование и организация. Строгих правил, установленных Книгой рекордов Гиннеса, придерживались до последней буквы. Было приятно наблюдать за работой команды. Поздравляю, вы официально удивительны,

– поздравил команду официальный судья Книги Гиннеса Правин Патель. ​

Генеральный директор Moet Hennessy Middle-East Лоран Домингес отметил, что в 1983 году Moet & Chandon по случаю своего 240-летия установила первый мировой рекорд, построив пирамиду из 2757 хрустальных бокалов. 40 лет спустя компания также причастна к рекорду, который превзошел предыдущий почти в 20 раз.

Рекорд официально зарегистрирован в Книге Гиннеса / Фото из фейсбука Atlantis, The Palm

Торжественное открытие пирамиды состоялось на церемонии 30 декабря 2021 года. Она простояла там до 1 января, после чего ее разобрали. Все бокалы отдали на переработку местным стеклодувам, которые превратят их в многоразовую стеклянную посуду, чтобы ее продолжали использовать в отеле.