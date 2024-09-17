Как пишет New York Post, это вызвало настоящий ажиотаж в Британии.

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Что известно о путешествии голышом

Маршрут друзей стартовал из Глостера и привел их в Лэндс-Энд, Великобритания. На такое путешествие их вдохновило желание увидеть природную красоту юго-запада Англии. А отправиться в дорогу без одежды они решили потому, что оба являются нудистами и любят проводить время в обнаженном виде.

Справка. Нудисты – это люди, которые практикуют пребывание без одежды в общественных местах, таких как пляжи или кемпинги, с целью ощущения свободы, единства с природой и принятия своего тела. Нудизм не связан с сексуальностью, а сосредоточен на комфорте и естественности. Нудисты часто поддерживают философию, что человеческое тело не должно вызывать стыд, и обнаженность – это способ выразить естественное равенство между людьми.

За время своего путешествия пара провела несколько ночей в кемпинге, другие – в отелях или B&B, и даже совершила несколько голых походов по магазинам или выпивала в барах.



Пара путешествует голышом (фото 18+) / Фото Daniel Dayment / SWNS

Как на них реагируют люди

Друзья признались, что реакция на них пока была "чрезвычайно положительной".

Люди в социальных сетях всегда имеют свое мнение, но мы не получили много негативных отзывов. Люди в Гластонбери были в подавляющем большинстве положительно настроены, это было немного потрясающе. В Бристоле люди были равнодушными, но именно этого мы и хотим,

– сказала Джей.

Нил добавил, что куда бы они не шли – люди оглядывались.

"Я думаю, некоторые просто удивляются, когда видят двух людей в тандеме. Поэтому им еще смешнее видеть двух голых людей в тандеме", – отметил он.

Нил объяснил, что их натуризм не должен никого обижать – это просто естественный образ жизни.