Пилотам пришлось посадить самолет Ryanair из-за драки пассажиров за места

Споры за места в самолетах случаются не редко. Однако иногда невинные словесные перепалки оборачиваются гораздо более серьезными проблемами.

Так, на борту одного из самолетов авиакомпании Ryanair вспыхнул скандал.

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Так, рейс авиакомпании Ryanair, следовавший из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания), был вынужден совершить аварийную посадку в Марракеше после того, как между пассажирами вспыхнула драка.

Что произошло на борту самолета

Ожесточенная ссора из-за мест в самолете возникла через 36 минут после начала четырехчасового полета. Мужчина в возрасте около 20 лет попросил мать, которая сидела рядом с ее собственной дочерью, поменяться с ним местами, чтобы он мог сесть рядом со своей женой и маленькими детьми. Когда женщина отказалась, уже во время полета мужчина начал ей угрожать. В спор вступил муж пассажирки, который хотел защитить свою жену.

Это было похоже на рейс из ада... Они пытались ударить друг друга. Одна из семей была частью большей группы, поэтому к ней начали присоединяться и другие пассажиры,

– рассказали очевидцы инцидента.

В конце концов в ситуацию вмешались бортпроводники, а пилот решил направить самолет в марокканский город Марракеш, чтобы высадить из "нарушителей порядка".

Еще одному пассажиру стало плохо

Одновременно еще одному пассажиру на борту стало плохо, а потому ему нужна была медицинская помощь.

"Больному пассажиру на борту дали кислород, после чего ему оказали помощь медики аэропорта, которые установили, что он не может продолжать полет", – рассказал представитель Ryanair.

В итоге рейс с примерно 200 пассажирами на борту был задержан на ночь в аэропорту Марракеша, поскольку на тот момент экипаж достиг максимального количества часов в воздухе. Далее самолет вылетел только следующим вечером.