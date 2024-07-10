Так, на борту одного з літаків авіакомпанії Ryanair спалахнув скандал.

Дивіться також Три найгірші місця в літаку, які ніколи не потрібно обирати: досвідом поділилася стюардеса

Так, рейс авіакомпанії Ryanair, що прямував з Агадіра (Марокко) до Лондона (Велика Британія), був змушений здійснити аварійну посадку в Марракеші після того, як між пасажирами спалахнула бійка.

Що сталося на борту літака

Запекла сварка через місця у літаку виникла через 36 хвилин після початку чотиригодинного польоту. Чоловік віком близько 20 років попросив матір, яка сиділа поруч із її власною донькою, помінятися з ним місцями, щоб він міг сісти поруч зі своєю дружиною та маленькими дітьми. Коли жінка відмовилася, вже під час польоту чоловік почав їй погрожувати. У суперечку вступив чоловік пасажирки, який хотів захистити свою дружину.

Це було схоже на рейс із пекла... Вони намагалися вдарити один одного. Одна з сімей була частиною більшої групи, тому до неї почали приєднуватися й інші пасажири,

– розповіли очевидці інциденту.

Зрештою в ситуацію втрутилися бортпровідники, а пілот вирішив спрямувати літак до марокканського міста Марракеш, щоб висадити з "порушників порядку".

Ще одному пасажиру стало зле

Одночасно ще одному пасажиру на борту стало зле, а тому йому потрібна була медична допомога.

"Хворому пасажиру на борту дали кисень, після чого йому надали допомогу медики аеропорту, які встановили, що він не може продовжувати політ", – розповів представник Ryanair.

У підсумку рейс із приблизно 200 пасажирами на борту було затримано на ніч в аеропорту Марракеша, оскільки на той момент екіпаж досяг максимального кількості годин у повітрі. Далі літак вилетів лише наступного вечора.